Bakan Kacır: G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülkeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin dijital kapsayıcılık hedefini açıkladı ve yapay zekanın etik kullanımı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Brezilya’nın Maceio kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nda konuşan Kacır, Türkiye’nin merkezlere uzak bölgelerde internet altyapısını genişlettiğini ve ülkenin şu anda G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülke olduğunu belirtti.

Kacır, dijital eşitsizliklerin azaltılmasının önemine dikkat çekerek, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin internet erişiminden yoksun olduğunu ve bu dijital uçurumu kapatmak için uluslararası iş birliklerinin gerekliliğini vurguladı.

Yapay zekanın, şeffaf, etik ve sorumlu bir şekilde kullanıldığında kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın katalizörü olabileceğini ifade etti.

Filistin örneği ve uluslararası iş birliği çağrısı

Kacır, Filistin'deki olayları örnek vererek, teknolojinin etik ilkelere dayandırılmadığında büyük felaketlere yol açabileceğini belirtti.

Ayrıca, bazı sosyal medya platformlarının Filistin’e destek mesajlarına kısıtlama getirmesini eleştirerek, G20 ülkelerinin dijital şirketlerin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı eylemlerine karşı kararlılıkla durmaları gerektiğini ifade etti.

Sürdürülebilir kalkınma ve yapay zeka

Bakan Kacır, yapay zekanın ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin yapay zeka stratejisinin kapsayıcı bir yaklaşımı yansıttığını belirterek, yapay zekanın kamu yararına kullanılması ve eşit fayda sağlanması için kararlı olduklarını ifade etti.

İkili görüşmeler ve uluslararası iş birlikleri

Toplantı sırasında bir dizi ikili görüşme gerçekleştiren Kacır, Brezilya, Suudi Arabistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve ABD ile dijitalleşme, yapay zeka ve teknoloji alanlarında iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri Doreen Bogdan Martin ile de bir görüşme yaptı.

Sonuç olarak, Bakan Kacır, dijital eşitsizliğin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için uluslararası iş birliklerinin ve teknolojik ilerlemenin önemine vurgu yaptı.