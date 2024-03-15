Bakan Kacır: Her veri, ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne'de Keşan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, ülkenin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını ekonomik ve siyasi bağımsızlığın sigortası, kalkınmanın teminatı olarak gördüklerini söyledi.

Siyasi istikrarsızlık, terör ve yanlış sanayi politikaları neticesinde akamete uğrayan sanayileşme tarihini son 22 yılda değiştirdiklerini belirten Kacır, "Ülkemizi araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla küresel bir üretim üssü haline getirdik." diye konuştu.

Kacır, çalışmalarla krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen bir ekonomi inşa ettiklerini vurguladı.

Son yıllarda bölgesel savaşlar, pandemi, afetler ve iklim krizi, gıda ve enerji tedariğinde yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin 14 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Gayrisafi yurt içi hasılamız Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1 trilyon dolar barajını aştı. İhracatımız, kalkınmamızın lokomotifi imalat sanayinden aldığı güçle 255 milyar doları aştı. 32 milyon iş gücüyle istihdamda da tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık. Yüzde 9,1 ile işsizlikte son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştık. Açıklanan her veri, ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Ekonomide elde ettiğimiz bu kazanımları uzun vadeli ve kalıcı refah artışına dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."