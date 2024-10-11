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Bakan Kacır: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, cari açığın düşürülmesinde büyük mesafe katettiklerini belirterek, "Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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TCMB verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı ağustos ayında 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda ise cari işlemler hesabındaki fazla 9 milyar 14 milyon dolar olarak kaydedildi. 

Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, "Ekonomimizin en önemli yapısal meselelerinden olan cari açığın düşürülmesinde büyük mesafe katettik. Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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