Makro istikrar güçleniyor... Bakan Şimşek: Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altına geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan cari işlemler hesabı verilerini değerlendirdi. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altına gerilediğini belirten Şimşek, ağustos ayında verilen cari fazlanın son 5 yılın en yüksek seviyesi olduğunu vurguladı.

Ağustosta 4,3 milyar dolarlık cari fazla

TCMB verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı ağustos ayında 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda ise cari işlemler hesabındaki fazla 9 milyar 14 milyon dolar olarak kaydedildi. Mehmet Şimşek, bu gelişmeyi değerlendirirken, "Ağustosta 4,3 milyar dolar ile son 5 yılın en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Yıllık cari açık 11,3 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullandı.

Cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı

Şimşek, 2023 yılı Mayıs ayına göre yıllık cari açıkta yaşanan düşüşün 44,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu gelişme, Türkiye ekonomisindeki dengenin güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Şimşek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" dedi.

Portföy girişleri ve dış borç çevirme oranları ekonomiyi destekliyor

Bakan Şimşek, 2023 yılının ilk sekiz ayında portföy girişlerinin 24,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ayrıca banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyelerinde olduğunu belirtti. Bu oranlar, Türkiye'nin dış borçlarını başarılı bir şekilde çevirdiğini ve finansal istikrarın sürdürüldüğünü ortaya koyuyor.

Cari işlemler hesabındaki bu olumlu gelişmeler, Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyüme ve istikrar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.