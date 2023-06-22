Bakan Kacır: İstanbul’u teknoloji üssü yapacağız

Hamide HANGÜL

İstanbul Sanayi Odası (İSO), haziran ayı meclis toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ağırladı. Yeni kabine döneminde İSO’nun ilk meclis toplantısına katıldığını söyleyerek sözlerine başlayan Bakan Kacır, teknoloji hamlesine vurgu yaptı.

Bu noktada İstanbul’da mutlaka yüksek teknolojinin payının artırılması gerektiğine işaret eden Bakan Kacır, “İstanbul’u katma değeri yüksek yatırımlarla buluşturmak zorundayız. Teknoloji girişimlerini İstanbul’da, yenilikçi sermaye ortaklığı yöntemleriyle büyütmek ana istikametimiz olmalı” diye konuştu.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesine odaklanılacağına işaret eden Bakan Kacır, “Projeler hayata geçirildiğinde yıllık 7,1 milyar dolar cari açığı kapatıyor olacağız” dedi. Türkiye’nin ihracatının 254 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 240 milyar dolarla yüzde 95’inin imalat sanayisinden geldiğine işaret eden Bakan Kacır, “Dünya ticaretinde, akıl ve alın teriyle bir Türkiye üzerine, bir Türkiye daha koyduk” diye konuştu.

Kacır, Türkiye’nin güneş paneli, demir çelik, beyaz eşya, düz cam ve çimento üretiminde Avrupa’da birinci, askeri insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi olduğuna dikkat çekerek, “Bunun taçlanarak devam etmesi ana politikamız olacak.

Bizlerde bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bunun yolunun da Türkiye’yi kritik sektörlerde bağımsız kılabilmek, katma değerli üretimi yaygın hale getirmek ve nitelikli istihdam politikalarını hayata geçirmek olduğunu düşünüyoruz. Teknolojide mutlaka paradigma değişimlerine odaklanmalıyız” dedi.

Milli teknoloji hamlesiyle ilk 10 ekonomiden biri olacağız

Sanayi sektörünün, ülke kalkınmasının lokomotifi olduğunu belirten Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle yüksek teknoloji üretimimiz, sanayinin genel ortalamasının da üzerinde büyüyor. Yüksek teknoloji ihracatımızın bu yıl 10 milyar dolar olmasını hedefliyoruz. Teknolojide hedeflere ulaşmamız için paradigma değişimi şart. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmasını istiyoruz.

Bunun için, akıllı ulaşımdan uzay alanına, enerjiden sağlığa adımlarımız sıklaşacak. Örneğin Togg, yeni nesil sanayi politikasının somut örneği oldu. Dolayısıyla gelecekte ülkemizi, Lider Milli Teknoloji Girişimleri olan 5G Haberleşme, Batarya, Güneş Enerjisi, Rüzgar Türbünleri, Yüksek Hızlı Tren, Uçan Akıllı Mobilite, Biyoteknolojik İlaçlar, Akıllı Tıbbi Cihazlar, Endüstriyel Robotlar, Yeni Nesil Uydu Girişimi, Teknolojik Gıda Girişimi ve Finansal Teknolojilerde, en az 12 Togg ile tanıştırabiliriz.”

İstanbul Sanayi Odası Togg alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nde yer otomobil Togg satın alınmasına ilişkin karar alındı. İstanbul Sanayi Odasına 1 adet Togg marka otomobil alınması ve bütçesinin ihtiyatlardan karşılanması teklifi, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilirken, karar sanayicilerin alkışlarıyla karşılık buldu.