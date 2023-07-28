Bakan Kacır: Yatırım için hiç tereddüt etmeyin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çanakkale'nin Çan ilçesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla düzenlenen Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı ve Kalesinterflex Slab Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı.

Türkiye'ye güvenen kazandı

Törende konuşan Bakan Kacır, "Türkiye, insan kaynağı kapasitesi, kapsamlı yatırım teşvikleri, planlı sanayi bölgeleri ve ivme kazanan yenilikçilik ekosistemiyle son 20 yılda adım adım küresel üretim üssüne dönüştü" dedi. Görevi devraldığı günden beri Türkiye sanayisini ihracat, istihdam, üretim ve yatırım ekseninde hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Kacır, Törende potansiyel yatırımcılara da seslenen Kacır, “Yatırım yapmak isteyip de 'acaba' diyenlere seslenmek istiyorum.

Hiç tereddüt etmeyin. Biz tüm destek ve teşviklerimizle, yatırım teşviklerimizle, Ar-Ge desteklerimizle, girişimci ve yenilikçi bir anlayışla her zaman sizinle olmaya, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeye güvenen, inanan, uzun vadeli düşünen herkes kazandı. Yeter ki sizler de kendinize ve bu ülkeye inanmaya devam edin" dedi.