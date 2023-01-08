Bakan Kirişçi: Bitkisel üretimle tüm zamanların rekor kıracağız

Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Tarım ve Orman Gençlik Konseyi Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçmişte gençliğin dinamizminin boşa harcandığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gençliğin, inovatif düşünmeyi sağladığı, enerjisi olduğu için önemli olduğunun altını çizdi.

"Genç olmanın tarıma, ormana katacağı çok şey var"

Savunma sanayi, ulaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında atılan adımlara, milli ve yerli projelere değinen Kirişci, şöyle konuştu:

"İstişare kültürü önemli, yönetmek değil yönetişim anlayışı içinde olmak önemli. Biz, sizlerle oturacağız birlikte değerlendireceğiz ve tartışacağız. Ortak bir yol haritası bulacağız. Çünkü bugün tarım sektöründe ve ormancılıkta bulunanların yaş ortalaması 54'ün altında değil. Buradan inovatif bir şey çıkmaz. Genç olmanın, o körpe dimağlara sahip olmanın, bu dinamizmin sektörümüze, tarıma, ormana katacağı çok şey var."

"Dünyada söz sahibi olacağız"

Türkiye Yüzyılı'nda tarım sektörüne yönelik hedeflerin olması gerektiğini dile getiren Kirişci, üreticilerin dijitalleşmeden ve teknolojiden yararlanma hakkı olduğunu belirtti.

Bakan Kirişci, "Tarım Orman Gençlik Konseyi olarak süreç ve sonuç odaklı hedefleri birlikte belirleyeceğiz ve bu belirlediğimiz hedefler üzerinde nasıl yürüyeceğimizi göstereceğiz. Güçlü ekonominin temelinde tarımda ve ormanda güçlü olmak yatıyor. Biz ormanlarımızı, topraklarımızı, suyumuzu koruyacağız. Daha nitelikli, verimli ve bereketli üretim yaparak dünyada söz sahibi olacağız." diye konuştu.

Kirişci, Türkiye Yüzyılı'nın ana eksenin tarım ve ormancılık olduğunu ifade ederek, tarımın stratejik bir alan olduğunun bilinmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu ülkenin ürettikleriyle iftihar edin"

Türkiye'nin tüm ihracatının 2002'de 36 milyar dolar olduğunu, 2022'de ise 254,2 milyar dolara yükseldiğini anlatan Vahit Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarım ürünleri ihracatı da 30 milyar doları bulmuş oldu. Gelecek yıl bunu 36 milyar dolara çıkarmış olacağız. Artan nüfusa, artan turist sayısına rağmen 30 milyar dolarlık ihracatı yapan bu ülkenin eli öpülesi üreticileridir. Bu yıl 128,6 milyon ton bitkisel üretimle tüm zamanların rekorunu kıracağız. Bu ülkenin ürettikleriyle iftihar edin. Tohumculukta geldiğimizde noktada 117 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 215 milyon dolar gelir elde ediyoruz. Tarımı bir milli güvenlik meselesi, orman varlıklarımızı nefes almak adına akciğerlerimiz olarak görüp bunları korumak, geliştirmek, güçlendirmek, tahkim etmek ve orman köylüsünü ormanla barışık hale getirmek, tarım sektöründe verimliliği, kaliteyi, rekabeti sağlamak lazım."