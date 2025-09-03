Bakan Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını yorumladı: 'Dezenflasyon süreci devam ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ettiğine işaret eden Bakan Şimşek, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün ağustos ayında da devam ettiğine dikkat çekti.

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak açıklandı.

"Yapısal adımlarımızı sürdüreceğiz"

Hizmet enflasyonunun 2022 yılı nisan ayından beri en düşük seviyeye gerilediğinin de altını çizen Bakan Şimek, fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti:

"Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.

Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi.

Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu.

Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti.

Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."