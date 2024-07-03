Bakan Mehmet Şimşek haziran verisini yorumladı: Dezenflasyon süreci başladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,64 artaraken, yıllık yükseliş yüzde 71,6'yı buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verinin açıklanmasının ardından enflasyon mesajları verdi.

"Dezenflasyon süreci başladı" diyen Şimşek, mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğiliminin yıl sonu hedefle uyumlu olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek şunları kaydetti: "Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."