Bakan Mehmet Şimşek'ten 'rekor döviz rezervi' yorumu: Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, Türkiye'nin rezervlerinin güçlenmeye, rezerv yeterliliğinin iyileşmeye devam ettiğini ifade etti.

Şimşek, "Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti" bilgisini verdi.

Hazine bakanı, bu verileri "Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır" sözleriyle yorumladı.