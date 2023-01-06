Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi: İkinci el konutlarla ilgili çalışma yapacağız

Sıfır konutlara yönelik olarak Yeni Evim Kampanyası geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 15 yıl vade, 2 milyon lira krediye kadar faiz yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arası yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasına ise 0,99 oranlarla ev sahibi olunacak.

Yeni Evim Kampanyası'nın duyurulmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni müjdeyi verdi. Bakan Kurum, ikinci el konutlar için de kampanya düzenleneceğini açıkladı.

Yeni Evim Kampanyası

Yeni Evim Kampanyası ile ilgili süreci kararlı bir şekilde yürüttüklerini anlatan Kurum, şunları aktardı:

"Yeni bir finansman modeliyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte projemizi kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Sosyal konut ile başladığımız alt gelir grubuna hitap eden projenin dışında şimdi de orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için 81 ilde bu kampanyayı başlatıyoruz. İlk etapta 100 bin evi olmayan orta gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bu projeyi yürütüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla titiz bir çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında 15 Ocak itibarıyla kampanyamız başlayacak. Burada ev alacak vatandaşlarımız uygun kredi vade oranlarıyla ev sahibi olabilecekler. 0 ile 2 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,69'dan, 2 ile 4 milyon arası kredi kullanacaklar 0,79'dan 4 ile 5 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,99'dan kredi kullanabilecekler. Vatandaşlarımız 1 milyon liralık örnek ödeme tablosuna baktığımızda 4 bin 400 liradan başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler."

Kampanyanın vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştığını belirten Kurum, "Sosyal konutta olduğu gibi orta gelirli vatandaşlarımız için de 81 ilde hem yeni konut yapımını hem arzını arttıracak hem de vatandaşlarımızın uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasına imkan sağlayacak bu kampanyayı yürüteceğiz. Bu süreçte fiyat artışına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Gerek yüklenicilerimizin bu projeye yüzde 5 katkılarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ilk 3 yılda vatandaşın daha rahat ödeyebilmesine imkan sağlamak adına ortaya koyduğumuz desteklerle birlikte 81 ilde tüm firmaların dahil olduğu bir kampanyayı yürütüyoruz. Ankara'da İstanbul'da İzmir'de yaşayan gerek memur kardeşlerimiz gerek orta gelirli kardeşlerimiz bu kampanyadan rahatlıkla ev sahibi olabilecekler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nda bu adımlarımızı atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımızın alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız

Bu vade oranlarının ilk ev yani yeni konutlar için olduğu bilgisini veren Kurum, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın bir taraftan konut almasını sağlayacak diğer taraftan da konut arzını artıracak bir kampanya. Bunun akabinde de ikinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla birlikte Mortgage Kredisi olmasını istiyoruz. Açıkçası bunu devamlı hale getirmek istiyoruz. İlk etapta 100 bin konutla başlayacağız akabinde vatandaşın talebi doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut, sosyal devlet anlayışı rafa kaldırılmışken biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda vatandaşımızla beraber olduk, olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız müsterih olsun. Onların ihtiyaçları, talepleri neyse o alanda olduk, olmaya da devam edeceğiz."