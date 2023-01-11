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Bakan Muş duyurdu: Sıfır ve ikinci el araç piyasasına inceleme

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil piyasasına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasının "dengesini bozduğu" iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini açıkladı.

Muş, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Ticaret Bakanlığı olarak harekete geçtiklerini ifade eden Muş, "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" dedi.

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