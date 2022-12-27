Bakan Muş’tan zincir marketlere fahiş fiyat uyarısı

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeyle ilgili Twitter’dan açıklama yapan Bakan Muş, “Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk” dedi.

Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceklerini belirten Muş paylaşımında, “Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız.” İfadelerini kullandı. Bakanlıkta düzenlenen toplantıya Migros CEO’su Özgür Tort, A101 CEO’su Cem Maltaş, ŞOK CEO’su Uğur Demirel ve BİM CEO’su Galip Aykaç katıldı.