Bakan Nebati: EYT’nin kaynağını önceden oluşturduk, rahatız

Küresel resesyon riskinin ortadan kalktığını vurgulayan Nebati, “Emtia fiyatları daha ılımlı hale geldi. Özellikle enerji fiyatlarının aşağı gelmiş olması bizler için büyük bir avantaj oldu. Bütçe performansı beklenenden daha iyi gelecek” diye konuştu.

"Önlemi önceden aldık"

EYT’ye ilgili bütçe önlemlerini önceden aldıklarını kaydeden Nebati, “EYT'nin geleceği çok açıktı. EYT bütçe üzerinde yüktür şimdi ama bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması ve buna göre altyapısının da oluşturulması lazım. 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağını oluşturduk. Rahatız” dedi. Döviz kuruna da değinen Nebati, “Türk lirası ne kadar çok değerli olursa siz yurt dışından o kadar çok ithalatta bulunursunuz. Türkiye'de üretim yapmanıza ihtiyaç kalmaz, çünkü paranız çok değerli, getirir satarsınız. Sanayiyi yavaşlatır durdurur ve zaman içerisinde işsizlik gibi bir sonucu ortaya çıkarır. Türk Lirasını çok değersiz hale getirirseniz ise tam tersi olur. Bunun bir optimal noktası olması lazım. Bu optimal nokta tüm bu dışsal ve içsel etkenlerin bir araya geldiği kur seviyesidir” diye konuştu.

Enflasyonda düşüşün hızlı bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Nebati, “2021’den 2022’ye girdiğimizde moralleri bozacak kararlar aldık. Elektrik, doğal gaz fiyatları yükselmeye başladı. Piyasada enflasyon daha da yükselecek algısını bunlar pekiştirdi ancak bunlar yapılmak zorundaydı. 31 Aralık’tan 2023’e girdiğimizde doğal gaz, elektrik fiyatlarının düşmesi ile farklı bir hava oluştu. Enflasyon ayın 3’ünde açıklandığında ciddi düşüşü milletimiz de hissetmeye başladı” dedi.