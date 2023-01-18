Bakan Nebati: Tek problem enflasyon

Tek problemin enflasyon olduğunu söyleyen Nebati, enflasyonun iki aydır düştüğünü ve bu düşüş eğiliminin devam edeceğini belirtti.

Ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, salgınla birlikte küresel ticaretin olumsuz etkilendiği bunun da küresel enflasyonu tetiklediğini ifade etti.

KKM’nin bütçeye etkisi

Nebati, yakın zamana kadar Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ile Hazine'ye "büyük bir dinamit koyulduğunu" iddia edenler olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz, dün son 20 yılın, en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin şimdi sesleri çıkmaz oldu. Bazıları da bütçede faiz harcamalarının arttığını söylüyor. Ancak bu eleştirileri yapanlar da çok iyi bilirler ki sadece faiz harcamalarındaki nominal artışa bakmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü faiz harcamaları artarken bütçe gider ve gelirlerimiz de artmaktadır. Bu nedenle objektif bir değerlendirme yapmak için faiz harcamalarının bütçe içindeki payına bakmak gerekir.”

"Enflasyon iki aydır düşüyor"

Enflasyon konusuna da değinen Nebati, "Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde ve bu düşüş eğilimi devam edecektir. Zira küresel emtia ve enerji fiyatlarında normalleşme başladı. Kurlardaki oynaklık azaldı. Üretici fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki artırıcı etkisi azaldı. Beklentilerde iyileşme başladı. Ayrıca iş dünyamız enflasyonla mücadelemize fiyat sabitleme katkılarıyla, hatta indirim yaparak destek oluyor. Sizleri ve tüm iş dünyamızı da fiyat sabitleme kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

“Yerli yatırımcı sayısı rekor kırdı”

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, son yıllarda yerli yatırımcıların sayısının rekor tazelediğini belirterek, “Şu anda yatırımcı sayısı 3,9 milyon. Aynı şekilde son 3 yılda yerli yatırımcılarımızın pay varlıkları 10 kat arttı. Aynı dönemde portföy yönetim şirketlerinin yönettikleri portföy büyüklüğüne baktığınız zaman 6 kat arttı.” dedi.

Özel sektörün dünyada rekabetçi olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu, rekabetçi olabilmek için de trendleri okuyabilmek gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dağlıoğlu, “Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak bizim için çok önemli. Bu yola teknoloji ile ulaşabileceğimize kanaat getirdik. Ülkemiz yatırımcılar için cazip bir yatırım merkezi. Ülkemiz bu yılın ilk 10 ayında uluslararası 11.5 milyar dolar doğrudan yatırım çekti” dedi.