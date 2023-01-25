Bakan Nebati'den AK Partili vekillere sunum

AK Parti TBMM Grubu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında basına kapalı toplandı.

Toplantıda bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini anlattı.

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli, Kur Korumalı Mevduat uygulaması, fiyat istikrarının sağlanması, EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalar başta olmak üzere ekonominin gündemindeki konuları aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2,5 saat süren toplantıda ayrıca milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Nebati neler söyledi?

Bloomberg’ün haberine göre; sunumda “piyasalarda fiyat istikrarının yavaş yavaş sağlanacağını” söyleyen Bakan Nebati, “Biz net ithalatçı olduğumuz için petrol ve doğal gaz fiyatlarının gerilemesi lazım ki bizim enflasyonla mücadelede etkinliğimiz hızlı olsun. Döviz kurlarında oynamanın en aza inmesi lazım ki etkili olsun. Şu an bunları yakaladığımız için enflasyon aşağı doğru meyilli oldu ve fiyat istikrarını yavaş yavaş - ani yapmıyoruz bilerek - sağlamış olacağız” dedi.

Sunumda, Türkiye'de birçok kişinin faizden faydalanmak istemediğini söyleyen Bakan Nebati, parasını korumak isteyen vatandaşların ya dövize ya da gayrimenkule yöneldiğini söyledi.