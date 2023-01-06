Bakan Nebati’den çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmeleri yürekten tebrik ettiğini belirterek, "Buradan, tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum" dedi.

MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Nebati, "Daha önce de çok defa ifade ettiğim gibi, 2023 yılının ilk aylarından itibaren gerek tüketici gerekse üretici enflasyonunda beklentilerdeki düzelme, emtia fiyatlarındaki normalleşme ve özel sektör firmalarımızın da katkısıyla hızlı düşüşlerin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Enflasyonla mücadelenin çok boyutlu ve topyekun yapılması gerektiğini aktaran Nebati, şu açıklamalarda bulundu: "Bizim aldığımız önlemler kadar iş dünyamızın da atacağı adımlar son derece önemlidir. Biz ne diyoruz? 'Birlikten berekete' diyoruz. Bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz ölçüde başarılı olacağımızı biliyoruz. Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yakın dönemde çok güzel haberler geliyor. Dün itibarıyla (indirim) çağrılarımıza Türkiye çapında faaliyet gösteren bazı zincir marketlerimizin karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Buradan, tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum."

"Bu süreçte her türlü desteği veriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonun herkesin ortak sorunu olduğunu, işsizliğe ve küçülmeye sebep olmadan bu sorunu beraberce aşacaklarını belirterek, "Güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. O vakit birlik içinde bu taşı yolumuzdan bir an evvel kaldırıp atarız. Biz bu mücadelede kesin kararlıyız. Birliğimizden nasıl büyük bir bereket doğacağını inşallah hepimiz göreceğiz. Bu süreçte zaten sizlere gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye de hazırız" ifadelerini kullandı.

Halihazırda petrol fiyatlarının, taşıma maliyetlerinin, konteyner ücretlerinin düştüğünü, piyasanın canlı olduğunu, öngörülebilirliğin yükseldiğini, döviz kurundaki oynaklığın en az seviyeye indiğini, vergilerin düşürüldüğünü anlatan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu: "Böylesine bir ortamda bu fiyatlar ve gevşeme piyasaya yansımıyorsa ortada bir problem vardır. Bu problemi ülkeye kimsenin yaşatmaya hakkı yok."