Bakan Nureddin Nebati AP'de konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Parlamentosu’nda “Küresel Belirsizlik Döneminde, Yeni Olanaklar ve Çözümler: Türkiye Ekonomi Modeli” konulu panelde bir konuşma yaptı.

Panelin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Nebati, “Panelde, Modelimiz ile dünyada oldukça zorlu geçen bir yılda ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tahıl koridoru girişiminin dünya gıda arz güvenliğine sağladığı katkıyı vurguladık” dedi.

Bakan Nebati, “Ülkemize özgü dinamikleri gözeterek devreye aldığımız modelimizin, Avrupa Parlamentosu'nda detayları ile ele alınması, AB Komisyonu yetkilileri ve parlamenterler tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.