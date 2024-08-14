Bakan Ömer Bolat anlattı: Temu düzenlemesi hangi ürünleri kapsamıyor?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurtdışından katgoyla getirilen ürünlere ek gümrük vergisi koyulması ve otomotiv ile emlak piyasasındaki yeni düzenlemelere değindi.

Bakan Bolat, otomotiv ve emlak piyasalarında spekülasyon ve manipülasyonlar yapılarak fiyatların şişirilmesine karşı 1 Kasım 2023 tarihinde ilan sitelerine kimlik doğrulama ve tapu doğrulama zorunluluğu getirildiğini dile getirdi.

'Emlak fiyatlarının şişmesini engelleyeceğiz'

Bakan Bolat, yanlış ilan verenlere 100 bin lira ceza uygulaması getirildiğini hatırlatarak, 15 Eylül tarihinde çıkarılacak yönetmelikle vatandaşların satmak ya da kiralamak istediği gayrimenkulünü e-Devlet üzerinden girerek emlak danışmanını yetkilendireceğini bildirdi.

Bolat, "Bunu yapmakla birçok emlakçıya yetki verilerek fiyatların şişirilmesini önlemiş olacağız. Artı satın alacaklar ya da kiralayacaklar ile satacak kişilerin de zarar etmemesini sağlamış olacağız ve güven duygusu pekişmiş olacak. Emlak danışmanlık hizmeti, daha sonra da otoda aynısı yapılacak. Böylece alışveriş hem satıcı hem alıcı arasında güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek” dedi.

Temu düzenlemesi neleri kapsamayacak?

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ticaretin yönünün değiştiğini kaydeden Bolat, 4 yıl önce yüzde 4,5 olan e-ticaretin toplam ticaretteki payının yüzde 21'e yükseldiğini belirterek, “Son aylarda 3-5 aydır tsunami gibi gelen hızlı kargo veya posta yoluyla bir e-ticaret uygulamasının özellikle tüketicilerimiz açısından güvensiz, zararlı ve riskli ürünlerin gelmesi noktasındaki şikayetlerinin artığını gözlemledik ve bize müracaatları oldu" dedi.

Ticaret bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Gümrük vergisi, anti-damping vergisi veya sübvansiyona karşı vergiler gibi uygulamalardan muaf olarak iç ticarette küçük esnaf, KOBİ, küçük satıcılar ve imalatçılar tarafından yoğun şikayetler bize iletildi. Onların bağlı oldukları esnaf odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, ihracatçı birliklerimiz, TİM ve yerli e-ticaret firmaları da bundan çok mustarip olduklarını ifade ettiler.

Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda bu şikayetlerin haklı olduğu ve ülkemizdeki üretime, imalata ve vergi gelirlerimize ciddi zarar verdiği ve haksız ticaret uygulaması olduğuna kanaat getirerek, Türkiye'ye e-posta ve hızlı posta yoluyla gelecek bu ürünlerle ilgili barajı 150 avrodan 30 avroya düşürdük. Akademik kitaplar ve ilaç gibi ürünler zaten eski yüksek kategoride kaldı ve orada bir değişiklik yapılmadı. Avrupa Birliği'nden (AB) gelen ürünlerdeki vergi yüzde 30'a yükseltildi. Diğer ülkelerden gelenlere ise vergi yüzde 60'a yükseltilmiş oldu. Bu şekilde bir tedbir almamız gerekiyordu ve bunu da tereddüt etmeden aldık. Bu düzenlemeyi hem tüketici hem üretici kuruluşlarla istişare halinde yaptık."