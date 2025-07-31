Bakan Ömer Bolat ihracat rakamlarını değerlendirdi: 'Zorlu koşullara rağmen artış sürüyor'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Haziran 2025 dönemine ilişkin Dış Ticaret İstatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, "2025 yılı ilk yarısında ihracat artışı sanayimizi ve üretimimizi; sanayi ve tarım üretimimiz de ihracatımızı desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

TÜİK, haziran ayında ihracatın, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleştiği duyurmuştu.

Öte yandan, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat da yüzde 7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolar olarak seviyesine ulaştı.

"Zorlu koşullara rağmen ihracattaki artış sürüyor"

Bakan Bolat verilere dair değerlendirmesinde, Temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmeye başlanmasının beklendiğini açıkladı:

"Mal ve hizmet ihracatındaki ivmelenmenin neticesinde Temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmeye başlanması beklenmektedir. ·

2025 yılının ikinci çeyreğinde turizm geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16,3 milyar dolar olurken, ülkemize gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artışla 16,4 milyon kişiye ulaşmıştır. ·

Gerek mal gerekse hizmetlere yönelik gelen bu veriler ışığında cari işlemler açığının Haziran ayında 1-1,5 milyar dolar aralığında gerçekleşeceğini Temmuz ayından itibaren ise mevsimsel katkının güçlenmesi ile fazla verilmeye başlanacağını öngörüyoruz.

AB-27’nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir."

"İhracatçılara verilen destekler olumlu sonuç verdi"

Yılın ilk yarısında ithalatta geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu ifade eden Bakan Bolat, Bakanlık olarak ihracatçılara verilen desteklerin olumlu sonuçlar verdiğine de vurgu yaptı:

"2025 yılının Ocak-Haziran döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 180,8 milyar dolar olmuştur.

2025 Haziran ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 9,9 milyar dolar artarak 356,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dış ticaret açığımız 2025 Haziran ayında yüzde 38,8 oranında artarak 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılının Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artışla 49,4 milyar dolar olmuştur.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 1,6 milyar dolar gerileyerek 89,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılının ikinci çeyreğinde turizm geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16,3 milyar dolar olurken, ülkemize gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artışla 16,4 milyon kişiye ulaşmıştır.

AB-27’nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir.

Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen Bakanlık olarak ihracatçılarımızın önünü açan desteklerimiz ve etkin ticari diplomasi faaliyetlerimiz ile 2025 yılında da azim ve gayretle çalışacağımızı ifade etmek isterim."