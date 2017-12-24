Bakan Sarıeroğlu: 450 bin işçi kadroya alınacak

24 Aralık 2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda 696 sayılı KHK ile yapılan taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamuda 450 bin işçinin kadroya alınacağını söyleyen Sarıeroğlu, sınav konusunda şunları ifade etti: "Bu kişiler zaten yıllardır performanslarını ispatlamışlar, yıllardır çalışıyorlar. Endişeye kapılmasınlar. Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz"

Sarıeroğlu, "Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz" dedi ve ekledi: "Çöp, park, bahçe, temizlik işçilerini kapsama alınmıyor şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı. Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Hizmet alımlarının tamamını, hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek"

"Askerde olanların hakları baki"

Sarıeroğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldiklerinde, başvurularını yaptıklarında, onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Şimdi doğum iznine giden ya da askerliğe giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık.

Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz mevcut aynı şekilde devam ettireceğiz. 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak"

Sarıeroğlu, kadroya geçişin kıdemle birlikte yapılacağını, bunun kazanılmış bir hak olduğunu da ifade etti.

Taşeron işçiler 90 günde kadroya alınacak