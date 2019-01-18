Bakan Selçuk: Emeklilikte yaşa takılanlar gündemimizde değil
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar için, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bin liranın altında emekli maaşı kalmayacağını söyledi.
"Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" diyen Selçuk ayrıca, 3600 ek gösterge çalışmalarının Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarda devam ettiğini bildirdi.
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye de değinen Bakan Selçuk, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi.
Kaynak: AA