Bakan Şimşek AK Partili Belediyelere sert çıktı: Kanuna uymuyorsunuz, istihdam bürosu olmuşsunuz!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği kampta yaptığı sunumda partili belediye başkanlarına önemli uyarılarda bulundu.

AK Partili Belediye Başkanlarına "tasarruf tedbirleri bizi bağlamaz" diye düşünmemeleri gerektiğini vurgulayan Şimşek belediyelerdeki mali durumun merkezi hükümetten çok çok daha kötü gözüktüğünü ifade etti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bakanlığın konuya dair denetim yapacağını ve usulsüzlik tespiti halinde harcama sorumlusuna çok ciddi müeyyideler uygulanabileceği uyarısında bulunan Şimşek, belediyelerin yıllık personel giderlerinin bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamayacağının altını çizdi.

Devamında hiçbir belediye başkanının kanuna uymadığını belirten Şimşek, belediyelere yönelik sert bir eleştiride bulunarak "İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz" dedi. Şimşek "Mevcut mali kurallara uyun. Borç ve personel konusunda uymamışsınız” ifadelerini kullandı.