Bakan Şimşek bankacılık devleriyle bir araya geldi: Yatırımcılara "yeni ilave vergi yok" mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için ABD'ye giden Bakan Şimşek, New York'ta ekonomi politikalarına ilişkin temaslarını sürdürüyor. ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'in ev sahipliğinde gerçekleşen bir toplantıya katılan Bakan Şimşek, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimiyle de bir araya geldi.

Toplantıya dünyanın en büyük fonlarının portföy yöneticileri ve yatırımcıları katılırken, Bakan Şimşek de Türkiye'nin ekonomi programını anlattı.

Türkiye'nin ekonomi programına tebrik

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Goldman Sachs'ın düzenlediği Yatırım Konferansı'nda detaylı bir sunum yapan Şimşek, Goldman Sachs Küresel İlişkiler Başkanı Jared Cohen'in moderatörlüğünde de soruları cevapladı.

Yoğun katılımın olduğu Goldman Sachs'taki toplantıda söz alan katılımcılar programın başarısını tebrik etti.

Şimşek, META ve IFC yöneticileri ile görüştü

New York temasları kapsamında, ikili görüşmeler de gerçekleştiren Mehmet Şimşek, META Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ile de bir araya geldi.

Şimşek, ayrıca, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Amerika-Türkiye iş dünyası buluşmasına da katıldı.

Yatırımcılara "yeni ilave vergi yok" mesajı

Söz konusu toplantılarda Şimşek'in, yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını aktardığı öğrenildi.

Bu arada, Türkiye'nin 2024-2028 yıllarında IFC'den 9 milyar dolar tutarında finansman sağlaması bekleniyor. 2024 mali yılı için yaklaşık 3,6 milyar dolar, 2025 mali yılı için şimdiye kadar 600 milyon dolar finansman IFC tarafından özel sektöre sağlandı.