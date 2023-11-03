Bakan Şimşek: Bir yılda enflasyonu ciddi şekilde kontrole alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı Marka Konferansı'nda ekonominin geleceğine dair mesajlar verdi.

Türkiye'ye hizmet için döndüğünü, ilk kez bakanlık yapmadığını belirten Şimşek, şimdi de Türkiye'ye hizmet dışında bir beklentisi ve amacının olmadığını kaydetti.

Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Güven inşa etmek istiyorsanız söylemlerin buna uygun olması lazım.

* OVP’de hedefleri ortaya koyduk, şimdi uygulama zamanı, şeffaf olmanız lazım, tutmayacağınız sözü vermemeniz lazım, biz bunu yapıyoruz, tutarlı olmak ve dürüstlük çok değerli, biz de bunu yapıyoruz.

'Uluslararası normlara göre politikalar...'

* Kurala dayalı uluslararası normlara göre politikalar uyguluyoruz, son 5 ayda finans çevrelerinin ilgi gösterdiği bir ülke haline geldik.

* Kredi notu görünümümüz iyileşti, daha erken aşamadayız, global finans çevrelerinin desteği sürüyor, bu gelişmeleri yeterli görmüyoruz, daha yolumuz uzun.

Enflasyon için tarih verdi

* 1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceğiz, cari açığı kapatacağız. Reformlar ile, fiyat istikrarı ve mali disiplinle Türkiye’nin dünyadaki konumu yükselecek. Daha çok bol oksijenin olduğu ve gençler için cazip bir ülke haline geleceğiz.

'Gençlerimiz bize inansın'

* Son yıllar zorlu yıllardı, gençlerin ülkemizin kıymetini bilmesi ve potansiyeline inanmalarını istiyoruz, hayat pahalılığını azaltmak, refah seviyesini artırmak için çalışıyoruz, gençlerimiz bize inansın. Yurtdışı buradan göründüğü kadar cazip değil, orada tecrübe kazanmak önemli ama ben yurtdışına gittim ve döndüm, ilk gittiğimde babam bana orada kalmamı ve aileme ve köyüme katkıda bulunmamı telkin etmişti.