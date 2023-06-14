Bakan Şimşek, Cuma günü TÜSİAD yöneticileri ile görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cuma günü TÜSİAD yöneticileri ile bir araya geleceği öğrenildi.
Haber Merkezi
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Reuters'da yer alan habere göre Şimşek'in TÜSİAD yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Hazine konuya ilişkin yorum yapmadı.
TÜSİAD'ın Cuma günü Yüksek İstişare Konseyi toplantısı da gerçekleştirilecek.
Şimşek'in aynı gün içinde Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleri ile de bir toplantısı bulunuyor. Bu toplantıda da güncel ekonomik gelişmeler ile sektörün değerlendirmesi yapılması bekleniyor.