Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı, dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor. Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Bakan Şimşek, cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini beklediklerini vurgulayarak, "Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor." mesajını paylaştı.