Bakan Şimşek duyurdu: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." diyerek verileri paylaştı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası rezervlerine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek paylaşımında, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." bilgisini vererek verileri paylaştı.
Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde. pic.twitter.com/xWOyhimuaX— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 18, 2024