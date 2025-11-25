Bakan Şimşek 'enflasyon anketi'ni değerlendirdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahminlerini içeren “Sektörel Enflasyon Beklentisi” anketinin kasım sonuçlarını yayımladı.

Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu!

Buna göre, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisinin geçen aya göre 0,23 puan artarak yüzde 23,49 seviyesine yükseldi. Reel sektörün TÜFE beklentisi ise 0,60 puan gerileyerek yüzde 35,70’e düştü. Hanehalkı tarafında beklentilerdeki iyileşme daha belirgin oldu; tüketici enflasyonu beklentisi 2,15 puan azalarak yüzde 52,24 seviyesine geriledi.

Şimşek: Geçen yılın aynı dönemine göre iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan verileri değerlendirerek beklentilerdeki iyileşmenin politika adımlarıyla uyumlu ilerlediğini vurguladı. Şimşek, "Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti" dedi.

Dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdüğüne dikkat çeken Şimşek, enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngördüklerini belirtti. Şimşek, "Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.