Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Bakan Şimşek, Eylül ayında yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4’e gerilediğini hatırlatarak, "Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyede seyrediyor. Ancak, geriye dönük fiyatlama davranışlarından kaynaklanan katılık, hizmet enflasyonunun daha yavaş düşmesine neden oluyor" dedi.

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, bu süreci önümüzdeki yılın ikinci yarısında kalıcı bir düşüşle tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefledikleri bir istikrar döneminin takip edeceğini belirtti.

Ayrıca, tüm ekonomik politikaların fiyat istikrarını sağlama doğrultusunda kararlılıkla uygulandığını ifade eden Şimşek, "Enflasyonu düşürmek, sadece hayat pahalılığı sorununu çözmekle kalmayacak, aynı zamanda vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" dedi.

TÜİK eylül ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına yönelik enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,97 yıllık bazda ise yüzde 49,38 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında en yüksek artış yüzde 14,21 ile eğitimde görülürken onu alkollü içecekler ve tütün, konut, giyim ve ayakkabı izledi.

ENAG verilerine göre ise aylık enflasyon yüzde 5,34 artarken son 12 aylık artış ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.