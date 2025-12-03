Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi: Son 2,5 yılın en düşüğü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 arttı. Böylece kasım enflasyonu piyasadaki beklentilerin altında kalırken, yıllık artış 48 ayın, aylık artış ise 30 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

"Son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi"

Verilerin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, kasım ayının son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonunu işaret ettiğini belirterek, “Yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı” dedi. Bakan Şimşek, temel mal enflasyonunun da yüzde 19’un altına gerilemesinin olumlu bir gösterge olduğunu vurguladı.

Gıda enflasyonu normalleşti

Şimşek, özellikle ağustos-ekim döneminde uzun dönem ortalamasının üzerinde seyreden gıda enflasyonunun kasım ayında normalleştiğine dikkat çekti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralık ayında da sürmesini beklediklerini dile getirdi.

"Dezenflasyon süreci hızlanacak!"

Bakan Şimşek, 2026’da dezenflasyon sürecini destekleyecek temel dinamikleri de sıraladı;

Küresel finansal şartlar ve emtia fiyatlarındaki ılımlı görünüm,

Sıkı para politikası,

Finansal istikrarın güçlenmesi,

Destekleyici maliye politikası,

Vergi ve harçlarda enflasyonla uyumlu güncellemeler,

Eğitimde kural bazlı fiyatlama,

Beklentilerde iyileşme sürecinin hızlanması,

Gıda, konut ve enerji gibi alanlarda uygulanan arz yönlü politikalar

Programın merkezinde fiyat istikrarının bulunduğunu vurgulayan Şimşek, "Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.