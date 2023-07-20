Bakan Şimşek: İhracata maksimum destek sağlayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası resmi sosyal medya hesabından ihracat mesajı verdi.
Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız.
Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz.