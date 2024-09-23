Bakan Şimşek, 'kasıtlı yapılıyor' diyerek hatırlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten daha önce yayınladığı bir mesajı sabitledi. Dikkat çeken mesajda Bakan Şimşek, "Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız." demiş, yalan haberlere tepki göstermişti.
Sosyal medya hesabı X'ten nisan ayında bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ekonomi politikalarına yönelik artan eleştirilere cevap veren Bakan Şimşek, mesajında enflasyonu düşürme, cari açığı azaltma, bütçe disiplinini tesis etme ve yapılan sorunları çözme konusunda kararlı olduklarını söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da programa destek verdiğini ifade etmişti.
"KALICI OLARAK ARTACAK"
Mesajını, "Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye inanmayınız." sözleri ile bitiren Bakan Şimşek'in 5 ay sonra aynı mesajı X hesabında başa sabitlemesi dikkat çekti.
Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 16, 2024
Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.
Enflasyonu düşürmek,…