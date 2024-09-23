Bakan Şimşek, 'kasıtlı yapılıyor' diyerek hatırlattı

Sosyal medya hesabı X'ten nisan ayında bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomi politikalarına yönelik artan eleştirilere cevap veren Bakan Şimşek, mesajında enflasyonu düşürme, cari açığı azaltma, bütçe disiplinini tesis etme ve yapılan sorunları çözme konusunda kararlı olduklarını söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da programa destek verdiğini ifade etmişti.

"KALICI OLARAK ARTACAK"

Mesajını, "Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye inanmayınız." sözleri ile bitiren Bakan Şimşek'in 5 ay sonra aynı mesajı X hesabında başa sabitlemesi dikkat çekti.