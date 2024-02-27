  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası aynen devam edecek
Takip Et

Bakan Şimşek: Öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası aynen devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarıyla ilgili kendisine atıf yapılan haberi yalanlayarak "Kredi kartına taksit kalkacak" yönünde açıklamasının olmadığına değindi. Şimşek, "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yerel seçimin ardından talepteki artışı engellemek için kredi kartlarına düzenleme yapılacağı belirtilirken, taksitli satışın kaldırıp kaldırılmayacağı da tartışma konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün X hesabındaki paylaşımında kredi kartına taksidin kaldırılacağı iddiasını yalanladı.

Şimşek şunları yazdı: "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

 