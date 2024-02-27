Bakan Şimşek: Öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası aynen devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarıyla ilgili kendisine atıf yapılan haberi yalanlayarak "Kredi kartına taksit kalkacak" yönünde açıklamasının olmadığına değindi. Şimşek, "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir" ifadesini kullandı.
Yerel seçimin ardından talepteki artışı engellemek için kredi kartlarına düzenleme yapılacağı belirtilirken, taksitli satışın kaldırıp kaldırılmayacağı da tartışma konusu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün X hesabındaki paylaşımında kredi kartına taksidin kaldırılacağı iddiasını yalanladı.
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 27, 2024
Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.
Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam… https://t.co/KrOyIb1U9u
Şimşek şunları yazdı: "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."