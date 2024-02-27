Bakan Şimşek: Öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası aynen devam edecek

Yerel seçimin ardından talepteki artışı engellemek için kredi kartlarına düzenleme yapılacağı belirtilirken, taksitli satışın kaldırıp kaldırılmayacağı da tartışma konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün X hesabındaki paylaşımında kredi kartına taksidin kaldırılacağı iddiasını yalanladı.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.



Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.



Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam… https://t.co/KrOyIb1U9u — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 27, 2024

Şimşek şunları yazdı: "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."