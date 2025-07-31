Bakan Şimşek: Turizm ekonomiye güç katmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı ikinci çeyreğine ilişkin turizm verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda Türkiye’nin turizm gelirinin 2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 62,7 milyon kişiye ulaştığını yazdı.

Şimşek, bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlere rağmen sektörün güçlü performansını koruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı. Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor.”

Açıklamada özellikle cari denge hedeflerine ulaşma konusunda turizmin oynadığı rol vurgulandı. Şimşek’in değerlendirmesi, turizm sektörünün makroekonomik istikrar açısından taşıdığı stratejik öneme bir kez daha dikkat çekti.