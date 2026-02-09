Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi daha güçlü ve dengeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’da düzenlenen AlUla Konferansı’nda Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, Türkiye’nin büyüme ve ticaret performansının dengeli bir görünüm sergilediğini belirterek, ekonomide kırılganlıkların azaldığını söyledi. Doğrudan yabancı yatırımların ekonomi açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, bu yatırımların yalnızca finansman değil, teknoloji ve bilgi transferi açısından da önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin ihracat yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, ihracatın yaklaşık yüzde 62’sinin doğrudan yabancı yatırımlar tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. Şimşek, küresel ticarette artan korumacı eğilimlere rağmen hizmet ihracatının bu süreçten henüz olumsuz etkilenmediğini ifade etti.

Hizmet sektöründeki performansa da değinen Şimşek, Türkiye’nin ticari hizmet faaliyetlerinde dünya genelinde en güçlü 20 ülke arasında yer aldığını belirtti. Şimşek, doğrudan yatırımların ekonomik istikrar açısından bir çıpa görevi görebileceğini söyledi.