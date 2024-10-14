Bakan Şimşek ve Fatih Karahan'dan Daron Acemoğlu'na: 'Yürekten tebrik ediyoruz'

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.

Açıklamada, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz Prof. Dr. Simon Johnson ve İngiliz Prof. Dr. James Robinson'un kazandığı bildirildi.

Şimşek: Yürekten tebrik ediyoruz

Acemoğlu'nun ödülü kazandığının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de tebrik mesajı paylaştı.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu’nu yürekten tebrik ediyoruz " ifadelerini kullandı.

Karahan: Canıgönülden tebrik ediyorum

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: Kurumların oluşumu ve ekonomideki rollerine yönelik çalışmalarıyla yeni bir literatür oluşturan, 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi olarak bizleri gururlandıran Daron Acemoğlu'nu canıgönülden tebrik ediyorum.