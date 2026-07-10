Bakan Şimşek: Yüksek teknolojili üretimde artış sürüyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mayıs ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Çalışma günü sayısındaki azalışın üretimi yıllık bazda olumsuz etkilediğini ifade eden Şimşek, yüksek teknolojili üretimdeki güçlü artışa dikkat çekerek uygulanan politikalarla katma değerli üretim ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sanayi üretimi mayıs ayında beş çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda geriledi. Buna karşın, ilk beş ayda takvim etkisinden arındırılmış üretim yıllık yüzde 1 arttı.



Yüksek teknolojili üretimdeki yıllık artış mayısta yüzde 7,9 oldu.



Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayiinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz.

Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkarken, geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyor; üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz.