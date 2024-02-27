Bakan Şimşek’in yeni rotası Brezilya
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni rotası belli oldu. Bakan Şimşek, yarın G20 toplantısı için Brezilya'ya doğru yola çıkacak.
Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yarınki rotası belli oldu. Bakan Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'ya gidecek.
Bakan Şimşek'e, Brezilya'daki temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda Şimşek, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.
Şimşek, temaslarını cuma günü tamamlayacak.