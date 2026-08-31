Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi: Kademeli olarak artmasını bekliyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Jeopolitik gerilimlerin öne çıktığı ve küresel koşulların zorlaştığı dönemde ekonominin büyümeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Şimşek, sanayi ve tarım sektörlerindeki gelişmeler ile iç ve dış talebin büyümeye katkısına ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte ne kadar büyüdü?

Türkiye ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu performansın zorlu küresel koşullara ve jeopolitik gerilimlere rağmen gerçekleştiğini belirtti. Yıllıklandırılmış milli gelir ise 1,7 trilyon doların üzerine çıktı.

Tarım yüzde 13,3, sanayi yüzde 2,4 büyüdü

İkinci çeyrekte sektörlerin büyüme performansında tarım öne çıktı.

Şimşek'in verdiği bilgilere göre tarım sektöründe yıllık büyüme yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. Teknoloji yoğun sektörlerdeki olumlu görünümün de katkısıyla sanayi katma değeri yıllık yüzde 2,4 arttı.

Özel tüketim yüzde 3,5 arttı

Ekonominin harcama tarafında özel tüketim ve yatırımlarda büyüme kaydedildi.

Şimşek, özel tüketimin yüzde 3,5, yatırımların ise yüzde 0,6 büyüdüğünü bildirdi. Net dış talebin de büyümeye pozitif katkı verdiğini belirten Şimşek, ikinci çeyrekte iç ve dış talebin desteğiyle dengeli bir büyüme gerçekleştiğini ifade etti.

Cari açık 38,9 milyar dolar oldu

Jeopolitik gelişmelerin ticaret ortakları üzerindeki etkileri ile başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış, cari dengeye de yansıdı.

Yıllıklandırılmış cari açık 2026'nın ikinci çeyreğinde 38,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 2,3 oldu. Şimşek, bu seviyenin sürdürülebilir olduğunu belirtti.

Şimşek: Büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz

Bakan Şimşek, ekonominin önümüzdeki dönemine ilişkin büyüme beklentisini de açıkladı.

Şimşek, “Ekonomimizin güçlenen makroekonomik temelleri şoklara karşı direncimizi artırıyor” değerlendirmesinde bulunarak, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranı yüzde 91

Şimşek'in paylaştığı verilere göre 2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla brüt dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 31,6 seviyesinde yatay seyretti.

Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranı ise yüzde 91 olarak açıklandı. Şimşek, bu oranın gelişmekte olan ülkelerdeki yüzde 229'luk ortalamanın ve yüzde 306 olan dünya ortalamasının altında olduğunu belirtti.

2027-2029 Orta Vadeli Program için mesaj

Şimşek, 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı'nın (OVP) ekonomi politikalarının önümüzdeki dönem yol haritasını ortaya koyacağını söyledi.

Yeni OVP ile fiyat istikrarının sağlanması, teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla büyüme potansiyelinin güçlendirilmesi ve kalıcı refah artışının sağlanması hedefleniyor.