Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ocak ayı cari denge verisi sonrası X hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin Mayıs'a göre 22,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Şimşek "Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir.

Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.