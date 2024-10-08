Bakan Şimşek'ten sporculara vergi uyarısı: Cezasıyla birlikte alınacak

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yüksek gelir grubundaki sporcular mercek altına alındı. Farklı spor dallarından 1900 sporcu denetlenirken, milyon dolarlık kontratlara imza atan yıldızların kazançlarını doğru beyan etmediği tepsit edildi.

400 sporcunun son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık ücret gelirini beyan dışı bıraktığı, 100 sporcunun da ücret gelirini hiç beyan etmediği belirlendi.

Söz konusu sporcular Bakanlığa izahata çağrılırken, Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar geldi.

Maliye vergi kaçıranların kapısını çalmaya devam edecek

Bakan Şimşek, eksik ödenen vergilerin cezalı şekilde geri alınacağını belirtti.

Vergide adalet ve verimlilik anlayışıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerindevam edeceğini belirten Şimşek, "Maliye olarak 'çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin' kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek. Kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Ödenmeyen vergi cezasıyla birlikte alınacak

Açıklamasının ardından sosyal medya hesabı X'ten de paylaşımda bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı.

"Kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcular izaha davet edilecek ve ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek. Vergide adalet ve etkinlik anlayışımızla yüksek gelir elde eden ve gelirini beyan dışı bırakanlara yönelik geniş kapsamlı denetimlerimiz sürüyor."