Bakan Şimşek'ten 'yüksek' enflasyon yorumu! 'Gıda fiyatları belirleyici oldu'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 arttı. Böylece aylık enflasyon 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, yıllık enflasyon da 16 ay sonra yeniden yükseliş gösterdi.

"Yüksek enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, eylüldeki yüksek enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu vurguladı.

Şimşek'in açıklamasına göre, zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu, uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona tek başına 1,1 puan katkı yaptı.

Ayrıca, okulların açıldığı bir ay olması nedeniyle eğitim grubu ve ilgili diğer kalemlerin de aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulunduğu ifade edildi.

"Dezenflasyonun devamını sağlayacağız"

Enflasyonun ana eğiliminin "dezenflasyonun süreceğine işaret ettiğini" belirten Şimşek, "Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" dedi.

Şimşek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."