Bakan Tüfenkci'den 'erken seçim' açıklaması

18 Nisan 2018

Tüfenkci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalıştayı’nın açılışında yaptığı konuşmada, hükümet olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar yerli ve yabancı yatırımcıları Türkiye’de yatırım yapmaya teşvik etmek ve yatırım ortamını iyileştirmek için önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve önemli teşvikler sağladıklarını kaydetti.

Bülent Tüfenkci, 16 yılda inşa ettikleri demokratik güven ve istikrar ortamının yatırımcının orta ve uzun vadeli planlar yapmasını sağladığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünden beri Türkiye’de bir seçim meselesi konuşuluyor. Biliyoruz ki istikrar, huzur, güven iş dünyası için çok önemli. Konuşulmaya başlandıktan sonra artık bu meseleyi Türkiye gündeminde seçim ise seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, eğer yapılmayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak lazım. Seçim yapılsa da yapılmasa da… 'Seçim yapılsın' kararı çıksa bile biz dün olduğu gibi bugün de seçime yönelik popülizmden uzak, Türkiye’nin istikrarını koruyacak, hedeflerine varma noktasındaki çalışmalarımızdan sapmadan hızlı bir şekilde bu seçimleri gerçekleştirip iş dünyamızın önünü açmak istiyoruz. (Seçim) Yapılmasa da yine hedeflediğimiz şekliyle zamanında yapılsa da yine biz iş dünyamızın belirsizliklerini ortadan kaldıracak şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biliyoruz ki öngörülebilirlik iş dünyası için çok önemli."

Tüfenkci, iş dünyası için önemli hususlardan birisinin de istikrar, huzur ve güven ortamının zedelenmemesi olduğuna işaret ederek, "Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bugün seçim kararı çıkarsa da biliyorsunuz 13.30’da görüşme (Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi) var. En kısa süre içerisinde bu seçimleri tamamlayıp Türkiye yoluna emin adımlarla inşallah devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA