Bakan Varank: Eylül ayında bin 300 teşvik belgesi düzenlendi

Varank, Twitter hesabından, bakanlık tarafından eylül ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin geleceğine güvenen yatırımcıların ülkeye ilgisinin artarak devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Eylül ayında düzenlediğimiz bin 300 teşvik belgesiyle 29 bin 872 vatandaşımıza istihdam sağlayacak 45 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz. Üstelik bu yatırımların yüzde 63'ü komple yeni üretim tesisi." ifadelerini kullandı.

Varank'ın paylaştığı infografiğe göre, eylülde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 67'si imalat, yüzde 16'sı hizmetler, yüzde 13'ü enerji, yüzde 2'si tarım ve yüzde 2'si madencilik sektöründe yer aldı.

Tutara göre en fazla yatırımı yüzde 42'lik payla 1. Bölge ve yüzde 24'lük payla 2. Bölge çekti. Yatırım tutarı destek sınıfına göre incelendiğinde ise yatırımların yüzde 78'inin bölgesel, yüzde 21'inin genel ve yüzde 1'inin stratejik yatırımlardan oluştuğu görüldü.

Yatırım tutarının yatırım cinsine göre dağılımına bakıldığında da komple yeni yatırımlar yüzde 63, tevsi yatırımlar yüzde 30 ve modernizasyon, entegrasyon ve üretim çeşitlendirmelerden oluşan diğer yatırımlar yüzde 7 pay aldı.