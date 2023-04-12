Bakan Varank, Mirziyoyev'e Togg'u teslim etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Togg aracını teslim etmek için Taşkent'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ı kabul etti.

Görüşmede Mirziyoyev, ikili işbirliğinin mevcut durumundan ve karşılıklı diyaloğun gelişmesinden özel bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde arttığını, öncelikli sektörlerde bir dizi büyük yatırım projelerinin ortaklaşa hayata geçirildiğini ve ülkeler arasında düzenli hava seferlerinin arttığını vurguladı.

Otomotiv sektörü de dahil ortak projelerin ve endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesi için tarafların geniş fırsatlara sahip olduğu vurgulan görüşmede, Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi'nin bir sonraki toplantısı için hazırlık, ortak projelerden oluşan bir portföyün oluşturulması ve uzun vadeli ortak sanayi programının kabul edilmesi gibi konular gözden geçirildi.

Mirziyoyev, Togg'un direksiyonuna geçerek şehir turu attı

Görüşmenin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Togg’un teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bekir Cem Köksal, Murat Yalçıntaş ve Serkan Öztürk ile Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.

TX10 akıllı cihazın anahtarını Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teslim eden Varank, "Bu otomobil, Bursa’da üretiliyor. Bursa’nın en meşhur tatlısı ise kestane şekeri. Onu da sizlere Bursalıların hediyesi olarak takdim ediyoruz." dedi.

Mirziyoyev de, söz konusu hediyeden dolayı şükranlarını dile getirerek elektrikli otomobil üretimi alanında elde edilen büyük başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını tebrik etti.

Mirziyoyev, "Bu hediyenin anlamını biliyorum. Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye’nin neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Ata yurdunuzun kapıları her zaman size açıktır." dedi.

Hisarcıklıoğlu da Devrim Otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eseri Mirziyoyev’e takdim etti. Eser hakkında Mirziyoyev’e bilgi veren Varank, “Biz o yarım kalan hikayeyi yenisiyle ve en son teknoloji ile tamamladık.” ifadesini kullandı.

Törenin ardından direksiyona geçen Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yanına Bakan Varank’ı ve Hisarcıklıoğlu’nu alarak Taşkent caddelerinde tur attı.

Bakan Varank’ın ikili görüşme esnasında üzerine Togg’un üretildiği Bursa’nın plaka numarası olan 16 rakamı ile Mirziyoyev yazan Bursaspor formasını Mirziyoyev'e hediye ettiği öğrenildi.

"Ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye’nin otomobili tüm dünyada ses getirecektir"

Varank teslim töreni sonrasında basına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan Türkiye’nin otomobilini Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teslim ettiklerini kaydederek, “Tabii, Türkiye’nin otomobili projesi tüm Türkiye’de vatandaşlarımınız nezdinde büyük bir heyecan, büyük bir coşku uyandırdığı gibi Türk dünyasında da yabancı ülkelerde de hem bir coşku hem bir merak uyandırdı.” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanı Özbekistan’a Türkiye’nin ürettiği böyle bir teknoloji harikasını, böyle bir ürünü getirmiş olmaktan, Türk halkının hediyesini Özbekistan halkına kavuşturmuş olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını dile getiren Varank, Türkiye Otomobil Girişim Grubu ile birlikte Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in kendilerini kabul ettiğini kaydetti.

Görüşmede hem bu proje hakkında Mirziyoyev’i bildilendirdiklerini hem de Türkiye-Özbekistan ilişkileri hakkında konuşma fırsatı bulduk ifade eden Varank, “Kendisi aracı test ettiler. Gerçekten memnun kaldılar. İçerisinde, yüz ifadesiyle, konuştuklarıyla gerçekten Türkiye olarak sanayide, üretimde nerelere geldiğimizi ve bu geldiğimiz noktanın ürünlerinin tüm dünyada etki oluşturduğunu görmek bizim açımızdan mutluluk verici, gurur verici.” diye konuştu.

Daha önce Azerbaycan’a aracını teslim ettiklerini, bugün de Özbekistan’da bulunduklarını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hassaten selamlarını, Türk halkının selamlarını getirdik. İnşallah biz, Türk dünyasındaki ilişkilerimizi, kardeşliğimizi geliştirmek, artırmak istiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı son dönemde önemli bir ivme yakaladı. Hem kardeş ülkeler arasındaki ilişkileri artırmak, özellikle ekonomik anlamda sıkı bağlar kurmak anlamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bugün böyle bir hediyeyi, böyle bir ürünü, Türk sanayisinin ortaya çıkardığı ürünü Özbekistan halkına ve sayın Cumhurbaşkanına teslim etmiş olduk. İnşallah bu, Türkiye’nin otomobili projesi şu anda nasıl Türkiye’de ses getirdiyse, Türkiye’de vatandaşlarımız böyle bir araçla nasıl ilgili ise, biz inanıyoruz ki, rekabetçiliğiyle, ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye’nin otomobili tüm dünyada ses getirecektir.

Nasıl Türkiye’nin yollarında şu anda aracımız dolaşıyorsa, dünyanın bütün caddelerinde, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere biz bu araçları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biz kendimize güveniyoruz, Türk müteşebbislerine güveniyoruz. İnşallah, Türkiye’nin otomobili projesi dünyadaki en önemli otomobil projelerinden biri olarak tarihteki yerini almış olacak."