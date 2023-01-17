Bakan Varank: Türk yatırımlarının artması sevindirici

Türkiye-Macaristan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Macaristan'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nagy ile görüştü. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt katıldı.

Macaristan'daki Türk iş insanlarıyla da buluşan Bakan Varank, Macaristan'daki Türk yatırımlarının artmaya devam etmesinin sevindirici olduğunu dile getirerek, görüşmelerinde ticarette karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin üzerinde durulacağını belirtti.