Bakan Varank, Türkiye'nin ilk yerli tasarım lokomotif motorunu tanıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde (RUTE) düzenlenen "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı"na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, neredeyse her gün yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren yeni başarı hikayelerini kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Raylı sistemlerde sadece kullanıcı olmaktan öte kendi ihtiyacını karşılayan ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden ülke konumuna gelmek istediklerine dikkati çeken Varank, Uzak Doğu'daki bir ülkenin milli otomobil projesinin testlerinin yanı sıra Ford Otosan, Hyundai ve BMC'nin bazı testlerini 2020'de kurulan "Motor Mükemmeliyet Merkezi"nde gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

"Ülkemize ait olan ilk ve tek lokomotif motoru özelliğini taşıyor"

Bakan Varank, Türkiye'nin yürüttüğü AR-GE projeleriyle motor teknolojilerinin yerli olarak geliştirmesinde çok önemli seviyelere ulaştığını vurgulayarak, "Bugün tanıtımını yaptığımız Özgün Motor, ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 ülkemize ait olan ilk ve tek lokomotif motoru özelliğini taşıyor. Burada üretilen motorun yüzde 100'ü burada geliştirildi, parçalarının yüzde 90'ı ülkemizde üretildi. Tam 3 bin 600 farklı parçası bulunuyor" diye konuştu.

Motorun 8, 12 veya 16 silindirli olarak 2 bin 700 beygire kadar 3 farklı konfigürasyonda üretilebileceğini aktaran Varank, seri üretimin Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından gerçekleştirileceğini ve kullanımının yaygınlaştırılacağını anlattı.

Varank, Özgün Motor ailesinin sadece lokomotiflere değil aynı zamanda jeneratörlere, iş makinelerine, kara ve deniz araçlarına da güç verebileceğine değinerek, "Ülkemizdeki motor sanayisinin gelişiminde mihenk taşı olan Özgün Motor, hem kendi sınıfına hem de TCDD'nin envanterindeki lokomotif motorlarına nazaran daha uygun maliyetli, daha az yakıt tüketen, daha performanslı, daha verimli ve daha çevreci tasarıma sahip" şeklinde konuştu.

Özgün Motor'un, geleceğin teknolojilerinin de uygulanabileceği platform niteliğinde olduğunu vurgulayan Varank, "Buna içten yanmalı dizel motor gözüyle bakmamamız lazım. Arkadaşlarımız, aynı motor tasarımının hidrojenle kullanılması için şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Biz bu motoru, hidrojenle de çalışır hale çok kolay şekilde getirebiliriz. Şu anda piyasada ticari olarak satılan hidrojen motoru yok. Türkiye burada öncü ülkelerden biri haline gelebilir. Bu da stratejik olarak yaptığımız işin ne kadar üstün olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi kritik teknolojilerin tasarlandığı, üretildiği ve ihraç edildiği bir ülke haline getirmekte kararlı olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Mobilitenin dönüşümünde öncü olacak stratejik öneme sahip projeleri başarıyla yürütüyor, paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Artık yerli ve milli olarak üretebildiğimiz tramvaylarımız, sürücüsüz metro araçlarımız, milli elektrikli tren setlerimiz, lokomotiflerimiz, banliyo setlerimiz, yolcu ve yük vagonlarımız var. Bununla birlikte milli sinyalizasyon sistemi ve yüksek hızlı tren geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. Ülkemiz, 2021 itibarıyla raylı sistem araçları aksam ve parçalarında net ihracatçı konumuna gelmiş durumda."

"320 milyon avroluk katma değer yaratacak"

Şehir içi hatlarda TÜRASAŞ ile RUTE'nin bir araya gelerek ASELSAN ile sinyalizasyon sistemini geliştirebildiğini anımsatan Varank, bu alanda 320 milyon avroluk katma değerin gelecek 5 sene içerisinde oluşturulabileceğini söyledi.

Bakan Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde geliştirdikleri E5000 elektrikli ana hat lokomotifinin montajlarının tamamlandığını bildirerek, "İnşallah yakın zamanda Sayın Bakanımızla bunu da tanıtacağız. Yüzde 100 elektrikli ana hat lokomotifimizi de kendimiz geliştirmiş olacağız. Bu manada önemli bir ihtiyacımızı karşılamış olacağız" dedi.

Bunun gibi onlarca, yüzlerce projeyi sürdürmeye devam ettiklerini dile getiren Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz müzmin muhaliflerin çok sıkça kurduğu bir cümle var. Biz platform, ürün geliştirdiğimizde, 'Hani bunun neresi yerli, bunun motoru yerli mi?' diye soruyorlar. Evet bugün onlara cevap veriyoruz; kendi özgün motorumuzu, raylı sistemlerde kullanılacak özgün motorumuzu geliştirdik. Birazdan çalıştıracağız, bunun da motoru yerli, gururla söyleyebileceğiz. Projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Adil Bey'e hasseten şükranlarımızı arz ediyorum çünkü Ulaştırma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı RUTE'de güzel sinerji yakaladı. Projemizi 4 yıllık planlamıştık, 4 yıl içerisinde tamamladık."

Bakan Varank, verimli çalıştıklarını, bunun gibi başarı hikayelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın gurur duyacağı işleri herkesin gündemine getirmiş olacağız. Bizim gündemimiz gerçek teknoloji. Zoom bağlantısını teknoloji olarak sunanlara inat, geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.