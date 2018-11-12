Bakan Varank: Uçtan uca Yerlileşme Programı'nı ilan edeceğiz

12 Kasım 2018

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuştu.

Yerlileşme programı ile amaçlarının, "orta ve yüksek teknoloji üretimi olduğunu" söyledi. Varank, 9 ayda 4 bin 730 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini açıkladı. "Böylece, 117 milyar liralık sabit yatırımla 205 bin kişinin istihdamı planlanıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Varank özetle şunları söyledi;

"Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye 190 ülke arasında 17 sıralık bir sıçrama gösterek 43’üncü sıraya yükseldi.

LPG sayaçları, tartı aletleri, taksimetreler, takograf cihazları ve hazır ambalajlı ürünler başta olmak üzere denetim ve muayene faaliyetlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. 2018’in ilk 9 ayında 554 bin ürünü denetledik.

8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirledik. Yapay zekânın da içinde bulunduğu kilit teknolojilerde Ar-Ge ve yenilik destekleri vermeye devam edeceğiz.

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemini (GİS) yüzde 100 milli imkânlarla geliştirdik ve Milli Muharip Uçak Projesinde kullanmak üzere ilk alt sözleşmeyi imzaladık. Böylece, ülkemizde ilk defa entegre modüler aviyonik altyapıyı geliştireceğiz.

BIOSIM projesiyle baş ve boyun kanserlerine yönelik Türkiye’nin ilk antikor-tabanlı biyobenzer ilacı geliştirilmiş olup, preklinik ve klinik çalışmalardan sonra ticarileştirilecektir.

Yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapabilen İMECE Uydusu’nun geliştirilmesine Ocak 2017’de başlandı. Uydunun 2020’de uzaya fırlatılmaya hazır hale gelmesi planlanıyor.

Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, 2021’de faaliyete geçmeye hazır hale gelecek."

Varank sunumunda yerli otomobilin prototipinin 2019 yılında üretileceğini söyledi.

Kaynak: AA