Bakan Varank'tan asgari ücret açıklaması: Destek 10 milyarı geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Konferans Salonu'nda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"ne katılarak bir konuşma yaptı.

Asgari ücrete, emekçiler ve işverenlerin penceresinden büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve ortak bir dengeyi gözetmeye çalıştıklarını bildiren Varank, "Malumunuz önümüzdeki aylarda enflasyon, hızla bir düşüş eğilimine girecek. Evet, burada bir baz etkisi olsa da bu enflasyonla mücadelede sonuç aldığımız gerçeğini değiştirmiyor. Dışsal yeni şoklarla karşılaşmadığımız takdirde, enflasyonda beklentilerin de aşağı yönlü olmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla asgari ücrette yapmış olduğumuz yüksek oranlı zam, enflasyondaki düşüşün de eşlik etmesiyle, vatandaşlarımızın alım gücünü çok daha fazla iyileştirecek. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması durumunda, Hükümetimiz asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da asla çekinmeyecektir." diye konuştu.

Varank, bu süreçte, işverenlerin yüklerini hafifletecek tedbirleri almaya devam edeceklerini aktararak, "Bakınız bu sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek. Bu da olaylara tek yönlü bakmadığımızın en güzel göstergesi." ifadelerini kullandı.

"OSB'lerdeki doluluk oranı yüzde 90"

Organize sanayi bölgelerine (OSB) yönelik son rakamlar konusunda da bilgi veren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında ülkemizde 192 OSB varken, son 20 senede 156 yeni OSB kurduk ve toplam sayıyı 348'e çıkarttık. Burada 2022 yılına çok özel bir parantez açayım. Bakınız, bu sene 16 yeni OSB kuruldu. Bu ne demek biliyor musunuz? OSB Kanunu çıktığından bu yana, en fazla OSB 2022 yılında kuruldu. Bu bir rekordur. Yine Yatırım Programı'nda yer alan OSB projelerine, bu sene 2 milyar liraya yakın harcama yaptık. Bu da bir başka rekor, OSB'lere en fazla ödeneği 2022 yılında kullandırdık. Ümit ediyorum ki bu rekorları da aşmak yine bizlere, AK Parti hükümetlerine nasip olacaktır. 2002 öncesi 40 yıllık dönemde OSB’lerdeki parsel sayısı sadece 30 bin civarındaydı. Bugün artık OSB’lerimizde 82 bin parsel bulunuyor. Üretimde bulunan parsel sayısını ise 5 kattan fazla bir artışla 11 bin parselden 58 bin parsele çıkarttık. Bugün itibarıyla üretimdeki 264 OSB'de yer alan parsellerin doluluk oranı yüzde 90 seviyesindedir."

"Yeni OSB kurma çalışması yapıyoruz"

Kasım ayında 56,9 milyar lira sabit yatırım tutarı olan 1437 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirten Varank, "Sanayicimizin yer talebini karşılayabilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. İşte bir senede 16 OSB kurarak rekor kırmamızın nedeni bu. Bununla birlikte 28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 38 yeni OSB kurmanın da çalışmalarını yapıyoruz. Yine mevcut OSB'lerimizi genişletmek adına gayret içindeyiz. 39 ilimizde 65 OSB'de 20 bin hektar ilave alan için yer seçim süreçlerine devam ediyoruz. Bunların süreçlerini kısaltmak adına da ilgili bakanlıklarımızla sürekli iletişim halindeyiz." dedi.

Varank, OSB içinde faaliyet gösteren firmaların yenilik yapma iştahlarının en üst seviyede tutulması için model fabrikalar ile AR-GE ve tasarım merkezleri kurduklarını bildirerek, bugüne kadar 108 OSB'de 570 AR-GE merkezi kurduklarını belirtti. Varank, model fabrika uygulamasının önemine de işaret ederek, tüm sanayicilerin bu modeli inceleyerek verimlilik ve rekabetçiliklerini artırabileceklerini anlattı.

"OSB istihdamı yaklaşık 2,5 milyona yaklaşmış durumda"

OSB'lerde yatırım yapan sanayicilere sağlanan parsel, vergi ve mesleki eğitim gibi desteklerle yenilenebilir enerji ile bürokrasinin azaltılması gibi konulardaki düzenlemelere ilişkin de bilgi veren Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte sunduğumuz tüm bu destekler sayesinde, sanayi yatırımlarında çok güçlü bir artış ivmesi yakaladık. Bu noktada sizlerle yine çarpıcı istatistikler paylaşmak istiyorum. 2002 sonunda OSB'lerde 415 bin istihdam varken, bugün itibarıyla OSB istihdamı yaklaşık 2,5 milyona yaklaşmış durumda. Yani, OSB'ler tek başına ülkemizdeki sanayi istihdamının yüzde 40'tan fazlasını sağlıyor. Sanayi sicil sistemimizdeki verilere göre, OSB'lerimizde ihracat yapan firma sayısı 10 bine yaklaştı. Bu firmaların toplam ihracatı da 65 milyar dolara ulaşmış durumda. Başka bir ifadeyle ülkemizde yapılan toplam sanayi ihracatının yüzde 43'ü OSB firmaları sayesinde gerçekleşiyor."

Varank, Merkez Bankası tarafından duyurulan aralık ayı kapasite kullanım oranının da yatırım ve üretim iştahının devamını göstermesi açısından önemli olduğunu aktardı.

"Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ni kuruyoruz"

Sanayicinin, yeşil ve dijital dönüşümdeki küresel eğilimlerin gerisinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Varank, "İzleyici değil, bu sürecin aktif bir oyuncusu olmamız gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu süreçte sizlerin en büyük destekçisi ve yol arkadaşıyız. Üretim gücümüzü sırtlayan OSB'lerin ve endüstri bölgelerinin, eko-endüstriyel parklara dönüşümünü gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. İşte bu ihtiyaçtan hareketle Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ni kuruyoruz. Bu sistemle birlikte ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel açıdan 4 ana başlıkta performans göstergeleri ve ön kriterler belirledik. Başvuruları 2023 yılının ilk çeyreğinde almaya başlayacağız." diye konuştu.

Varank, Türk Standardları Enstitüsünün, OSB'leri ön kriterler ile performans göstergelerine bağlı olarak değerlendireceğini ve OSB'lere birer sertifika vereceklerini belirterek,"Biz bu süreci gönüllülük esaslı uygulayacağız ve sürece dahil olan OSB’lerin üretim, istihdam, kaynak tüketimleri gibi konularda performanslarını izleyeceğiz. Sonraki aşamada ise destek ve teşvik mekanizmalarını elimizdeki verilere göre planlayacağız ya da güncelleyeceğiz. Dolayısıyla buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum; Lütfen bu sürecin bir parçası olun, performans göstergelerinizi güçlendirmeye bakın ve ulusal veri tabanına katkıda bulunun." ifadelerini kullandı.

"Yeşil dönüşüm bir zorunluluk"

Bakanlığın yeşil dönüşüm alanında sağladığı desteklere ilişkin de bilgi veren Varank, "Türk sanayisi, yeşil ürünleri üretme potansiyeli açısından çok ciddi bir kapasiteye sahip. Dolayısıyla, bu alandaki yatırımların ciddi manada artması için, biz Bakanlık olarak tüm desteklerimizi de seferber etmeye hazırız. Sizlerin göstereceği gayreti boşa çıkarmayız. Yeşil dönüşüm bir tercih değil zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, törende ödül verilen kategoriler yanında biraz da yapısal değişimleri ölçebilen metriklere ihtiyaç bulunduğunu belirterek, gelecek yıllarda mevcut kategorilerin daha da genişletilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Bu konudaki önerilerini paylaşan Varank, şunları kaydetti:

"Örneğin OSB firmalarımızın yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm için başlattıkları proje sayısı, kilogram başına ihracat değerini artırma kabiliyeti, ihracatta yeni pazarlara erişim başarısı küresel değer zincirlerine entegrasyon kabiliyetini ölçen yeni metrikler, mesleki eğitimi çeşitlendirme kabiliyeti ve sosyal sorumluluk projelerinde öncü rol oynama gibi alanlardaki başarılarını da ölçebilmeliyiz. Eğer bu gibi alanlarda da ödüller vermeye başlarsak, firma bazında farkındalığı hep birlikte artırmış olacağız."

Varank, konuşmasının ardından törende ödül alan firma ve OSB yöneticilerine plaket takdim etti.